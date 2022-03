Vladimir Poutine peut-il être renversé de l'intérieur ?

L'historienne s'est dite par ailleurs très inquiète de la tournure que prennent les événements. "Poutine s'attendait à ce que l'Est ne résiste pas parce que ce sont des russophones. Et son problème maintenant, c'est que toute l'Ukraine est nationaliste, donc pour lui nazi. D'ailleurs, les propagandistes du régime disent désormais que toute l'Europe n'a jamais cessé d'être fasciste et nazie. C'est un discours extrêmement préoccupant et on ne sait pas, sauf s'il s'essouffle complétement, comment ça peut s'arrêter", conclut-elle.