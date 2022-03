Guerre en Ukraine : Zelensky appelle la Russie à discuter sérieusement pour éviter des pertes sur des générations

Plusieurs rounds de tractations entre Kiev et Moscou se sont déroulés en présentiel et par visioconférence depuis l'invasion russe lancée le 24 février. Le dernier en date, le quatrième, s'est ouvert lundi au niveau de délégations négociant à distance.

Le chef de la délégation russe a annoncé, vendredi 18 mars, avoir constaté un "rapprochement" des positions sur la question d'un statut neutre de l'Ukraine - à l'instar de ce qui existe pour la Suède et l'Autriche - et des progrès sur celle de la démilitarisation du pays. "Le sujet du statut de neutralité de l'Ukraine et de sa non-adhésion à l'Otan est l'un des points clés des négociations, c'est le point sur lequel les parties ont rapproché le plus possible leurs positions", a déclaré Vladimir Medinski, cité par les agences russes. Il a toutefois relevé des "nuances" à propos des "garanties de sécurité" réclamées par l'Ukraine.