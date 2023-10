Explosion d'un hôpital à Gaza : Biden disculpe Israël et évoque une roquette hors de contrôle tirée par un "groupe terroriste"

"Les États-Unis sont pour la protection des vies civiles dans les zones de conflit", a continué le démocrate, promettant d'activer une "aide humanitaire" au plus vite à Gaza pour fournir des médicaments et des vivres dans la ville. La Maison-Blanche explique se baser sur des "communications" et des "images aériennes" en accès libre qui prouveraient qu'Israël n'est pas impliquée dans cette explosion.