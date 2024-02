Comment l'Allemagne se prépare à l'éventualité d'une guerre ouverte avec la Russie

Le quotidien Bild a dévoilé une note du gouvernement allemand montrant les différentes étapes qui mènent d'une menace hybride à une guerre sur son sol. Un conflit dans un pays de l'Otan pourrait durer plusieurs mois, précise le document.

L'Allemagne se prépare-t-elle en cas de débordement du conflit en Ukraine ? C'est ce que croit savoir ce jeudi le Bild. Le quotidien a dévoilé une note que le gouvernement allemand aurait fourni aux parlementaires du Bundestag. Objectif : décrypter les étapes conduisant d'une simple menace à un conflit ouvert sur le sol d'un pays de l'Otan.

Les 13 pages de ce document présentent l'invasion en Ukraine comme "un changement fondamental dans la situation sécuritaire de l’ensemble de l’Europe". L'Allemagne, par sa situation géographique, pourrait ainsi être exposée. S'il ne mentionne jamais ouvertement la Russie, difficile de ne pas faire le rapprochement entre les scénarios envisagés par Berlin et la menace que représente Vladimir Poutine. La note divise ainsi en quatre phases l'évolution possible d'un conflit.

Espionnage, cyberattaques et actes de sabotage

Première d'entre elle, une menace hybride. "Il s'agit notamment de campagnes de désinformation ainsi que de la préparation et de la mise en œuvre isolée d'activités d'espionnage, de cyberattaques, d'actes de sabotage et d'attaques contre des installations et des infrastructures critiques vitales et importantes pour la défense", relate le Bild.

La seconde phase consiste en un déploiement militaire de l'agresseur à la frontière orientale de la zone de l'alliance de l'Otan. Et, par conséquence, un déploiement des forces de l'alliance au nom du principe de dissuasion. Cela pourrait provoquer des mouvements de réfugiés depuis ces zones frontalières. Durant cette étape de plusieurs mois, l'espionnage, les cyberattaques ou les actes de sabotage de la part de l'agresseur se multiplieraient.

Au cours de la troisième phase, l’agresseur lance des attaques militaires aux frontières du territoire d'un pays membre de l'Otan. "Il y a des attaques sélectives utilisant des armes conventionnelles et des moyens non conventionnels, y compris contre des cibles sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne", indique le Bild. Durant environ un an, l'agresseur pourrait également s'en prendre aux intérêts de l'Allemagne dans le ciel, en visant "des satellites à usage civil et militaire".

Enfin, la phase quatre constituerait une guerre à proprement parler, avec "les troupes adverses" qui "parviennent à percer les lignes de défense de l’Otan sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne". "Il y aurait des opérations de combat sur terre, en mer et dans les airs sur le territoire allemand", ajoute le Bild, selon lequel le gouvernement, dans cette hypothèse, n'envisagerait pas un cessez-le-feu négocié avant plusieurs mois.

Si Berlin semble envisager tous les scénarios en privé, le gouvernement se montre publiquement plus mesuré. L'Allemagne a d'ailleurs longtemps hésité avant de se résoudre l'an dernier à envoyer des chars de combat à l'Ukraine. Le chancelier Olaf Scholz avait également refusé de suivre l'exemple de la France et du Royaume-Uni sur l'envoi de missiles longue portée à Kiev, estimant que cela ne "serait pas raisonnable" car cela pourrait "impliquer" directement l'Allemagne dans la guerre déclenchée par la Russie.