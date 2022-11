Attaques de drones en Crimée, combats à Mikolaïv… Le point sur la situation en Ukraine

Antonio Guterres. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a mis en garde, ce mardi 22 novembre, contre la "rhétorique dangereuse" qui alimente les menaces nucléaires dans le monde, lors d'une rencontre internationale au Maroc consacrée au "dialogue des civilisations".

"Des divisions croissantes menacent la paix et la sécurité mondiales, provoquent de nouvelles confrontations et rendent d’autant plus difficile la résolution de conflits anciens", a déclaré aux journalistes Antonio Guterres, dans le cadre d'un forum de l'Alliance des civilisations des Nations unies (UNAOC) organisé à Fès (nord-est du Maroc).

Fatigue de l’Union européenne. Le chef de la diplomatie ukrainienne a mis en garde l'Union européenne contre la "fatigue" face à la guerre en Ukraine, pressant l'adoption d'un nouveau paquet de sanctions contre Moscou.

"J'appelle mes collègues dans l'UE" à "rejeter tout doute" et toute "fatigue", a déclaré Dmytro Kouleba lors d'une conférence de presse en ligne, et à "finaliser au plus vite le neuvième paquet de sanctions" qui est "attendu depuis longtemps".