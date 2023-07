REPORTAGE - Guerre en Ukraine : aux alentours de la centrale nucléaire de Zaporijia, les habitants sur le qui-vive

Comme celle du village de Zorya située à moins de quinze kilomètres du site. Ici, les gens font des réserves d’eau potable. Chacun est sur le qui-vive. "Bien sûr que j’ai peur", témoigne une habitante interrogée par TF1. "On nous a dit quoi faire si ça va mal. On doit s’enfermer chez soi, se mettre à l’abri, fermer toutes les ouvertures", explique une autre habitante.

La salle des fêtes est un point de rassemblement en cas d’urgence où chacun peut aussi faire des réserves en prévision d’un confinement et où les consignes sont affichées même si elles ne seront pas forcément faciles à appliquer. "Premièrement, mettre une combinaison, mais on n’en a plus. Il faut en tout cas empêcher les poussières radioactives de pénétrer dans les maisons", explique une habitante.