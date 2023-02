VIDÉO - Avions de chasse à l'Ukraine : Emmanuel Macron "n'exclut rien" mais estime qu'il y a "d'autres priorités"

Ainsi, Emmanuel Macron a assuré que sa "discussion très approfondie et très précise" avec Volodymyr Zelensky mercredi à Paris avait mis en lumière que la priorité devait être "de tout faire pour aider (l'Ukraine) à résister dans les prochaines semaines", et de "mener les opérations utiles au printemps-été si on veut pouvoir ensuite mener les actions diplomatiques en parallèle". "Il est essentiel que les alliés privilégient les matériels qui sont les plus utiles" et "les plus rapides", a-t-il ajouté, estimant que les canons Caesar et le système de défense sol-air de moyenne portée MAMBA fournis par la France répondaient à ces critères.

Il faut peut-être "intensifier" les livraisons des "éléments d'artillerie permettant de lancer des offensives terrestres ou de résister", a-t-il insisté, promettant d'y "travailler dans les prochains jours". Face à ces déclarations, le Kremlin a mis en garde l'Europe, jeudi, contre "un engagement croissant de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de la France dans le conflit". "La frontière entre engagement indirect et direct disparaît peu à peu. On ne peut que le regretter", a ainsi affirmé Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe.