VIDÉO - Ukraine : l'étonnant aveu d'impuissance de la milice Wagner à Bakhmout

Depuis plus de six mois, les forces russes et les paramilitaires du groupe Wagner tentent, jusqu'ici sans succès, de s'emparer de la ville, au prix de lourdes pertes des deux côtés, et de destructions inimaginables. "L'an dernier, 70.000 personnes y vivaient. Maintenant, seuls quelques civils sont restés", avait déploré Volodymyr Zelensky sur Facebook, sans pour autant préciser combien de civils sont encore dans cette cité.