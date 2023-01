Pourquoi l'Ukraine réclame-t-elle des chars lourds à ses alliés ? Nos explications

"Ils sont plus robustes, plus blindés, plus furtifs", affirme Emmanuel Dupuy, de l’IPSE (institut prospective sécurité en Europe), interrogé dans le sujet. "Et ils ont une capacité que n’ont pas les chars soviétiques n’ont pas, à savoir aller beaucoup plus vite, à des vitesses 40 à 50 km/h, et pouvoir tirer en roulant". De quoi percer le front lors d’une offensive d’envergure. L’Ukraine veut prendre de cours l’ennemi Russe en lançant comme ici dans le Donbass (Ukraine) des assauts avant la fin de l’hiver ou le début du printemps.