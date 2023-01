Chars lourds occidentaux : un cap symbolique dans le soutien à l'Ukraine

Après de longues tergiversations, les États-Unis vont livrer 31 chars Abrams à l'Ukraine pour l'aider à combattre l'invasion russe, a annoncé mercredi le président Joe Biden, dans la foulée du feu vert allemand à l'envoi de chars à Kiev et en dépit des avertissements de Moscou. Cette livraison ne devrait toutefois pas se faire avant "plusieurs mois", d'après le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.

L'annonce est un revirement pour les États-Unis, qui jusqu'ici se disaient réticents à fournir leurs chars lourds les plus avancés à Kiev, avançant des raisons de maintenance et de formation. Il s'agit d'"aider l'Ukraine à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale", a déclaré Joe Biden lors d'une brève allocution.

"Il ne s'agit pas d'une menace offensive contre la Russie", a-t-il insisté. Le président russe Vladimir "Poutine s'attendait à ce que la détermination de l'Europe et des États-Unis faiblisse. Il s'attendait à ce que notre soutien à l'Ukraine s'effrite avec le temps. Il avait tort", a lancé le président américain. Plus tôt mercredi, Biden s'est entretenu de l'Ukraine avec les dirigeants allemand, français, italien et britannique.