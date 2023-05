Un représentant spécial de la Chine en Ukraine lundi pour discuter d'un "règlement politique" de la guerre

Âgé de 70 ans, Li Hui est le diplomate chinois au rang le plus élevé à se rendre en Ukraine depuis l'invasion à grande échelle du territoire ukrainien par les troupes russes fin février 2022. Représentant spécial pour les affaires eurasiatiques depuis 2019, c'est un ancien vice-ministre des Affaires étrangères et un spécialiste de l'espace ex-soviétique. Il fut notamment ambassadeur de Chine en Russie pendant 10 ans (2009-2019) et donc en contact régulier avec Vladimir Poutine.

Ces visites du représentant spécial constituent "une nouvelle démonstration de l'engagement de la Chine à promouvoir la paix et les pourparlers", a indiqué vendredi le porte-parole Wang Wenbin. Si le géant asiatique appelle régulièrement au respect de la souveraineté des États, il n'a jamais condamné publiquement le président russe Vladimir Poutine pour son invasion du territoire ukrainien. Pékin se présente comme neutre dans le conflit et entend jouer un rôle de médiateur, même si sa position de proche partenaire économique et diplomatique de Moscou le disqualifie aux yeux de certaines capitales européennes.