Le Nobel de la paix russe vend sa médaille aux enchères pour les enfants ukrainiens

Un appel à aider "ceux qui souffrent le plus" dans la guerre en Ukraine. Voilà l'ambition de Dmitri Mouratov, le rédacteur en chef russe du journal d'investigation indépendant Novaïa Gazeta. Ce lundi, il a mis aux enchères sa médaille de lauréat du prix Nobel de la paix, au profit des enfants déplacés par le conflit en Ukraine. Le journaliste avait remporté le prestigieux prix en 2021, aux côtés de la journaliste philippine Maria Ressa ; le comité les honorant "pour leurs efforts visant à préserver la liberté d'expression".

Une récompense qui "donne une opportunité d'être entendu", a justifié le journaliste dans une vidéo publiée par Heritage Auctions, la maison d'enchères chargée de la vente. "Le message le plus important aujourd'hui, c'est que les gens comprennent qu'un conflit se passe et que nous devons aider les gens qui souffrent le plus", a-t-il ajouté, désignant en particulier "les enfants dans les familles réfugiées".