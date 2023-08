DOCUMENT LCI - Ukraine : en immersion dans un stage de "défense civile" à Kiev

Des stages de cinq jours pour apprendre à manier les armes à feu et à savoir réagir correctement en cas d'attaque russe. Depuis le début de la guerre sur le sol ukrainien, les autorités multiplient les formations à destination des civils qui ne peuvent pas s'engager dans l'armée, pour diverses raisons. Au programme de ces formations de défense civile ? Exercices de mises en situation et premiers secours. Ouverts autant aux hommes qu'aux femmes, le but de ces "cours" est de pouvoir parer à l'urgence en cas de frappe russe.

Pour l'occasion, des camps de fortunes sont construits pour accueillir ces "élèves" d'un autre genre. Comme à Kiev, par exemple. "J'ai un enfant en bas âge. Je n'ai pas le choix d'avoir peur. Je dois être responsable d'elle, la protéger avant tout", explique dans la vidéo en tête de cet article Diana Divaeva, participante à ce cours de protection civile. Dans la vie de tous les jours, Diana est fonctionnaire. Les motivations pour assister à ces stages sont aussi différentes que le nombre de participants.