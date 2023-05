DOCUMENT LCI - Guerre en Ukraine : l'insoutenable attente des familles de soldats disparus

Natasha réside dans la région de Dnipro, dans l'est de l'Ukraine. Depuis six mois, elle recherche désespérément son mari, Victor, qui a disparu lors d'une opération vers Bakhmout. "Je tremble à chaque coup de téléphone. Je me réveille brusquement en ayant la sensation qu'il est sur le pas de la porte. Et même s'il revient sans jambes, ça n'a pas d'importance, tout ce qui compte, c'est qu'il rentre. C'est tout", témoigne-t-elle dans le reportage de LCI en tête de cet article.

Pendant des semaines, Natasha a tenté de contacter son mari sur son téléphone, jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un décroche. "J'ai demandé 'Victor ?' Je pensais que c'était un de ses frères d'armes. Il m'a répondu 'qui ?' avec un fort accent russe et il a raccroché", se souvient l'habitante de Dnipro.

Depuis 186 jours, Natasha a tout tenté pour retrouver son époux : les réseaux sociaux, la Croix-Rouge, les centres de recrutements, "mais tout le monde reste silencieux", désespère-t-elle. Un découragement qui touche aussi Tamila, qui réside, elle, dans la région de Tchernihiv, dans le nord de l'Ukraine. Elle est à la recherche de son petit frère, porté disparu, selon un courrier officiel, "le 4 avril 2023, durant une mission de combat pour la défense du territoire ukrainien à Bakhmout dans la région de Donetsk".