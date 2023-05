VIDÉO - Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron annonce que la France va former des pilotes ukrainiens

Pas d'avion, mais des formations. Au lendemain de la visite de Volodymyr Zelensky à Paris, Emmanuel Macron était l'invité du 20H de TF1, lundi 15 mai. Le chef de l'État a annoncé que des pilotes ukrainiens allaient être formés en France, "dès maintenant".

"Nous avons ouvert la porte pour former des pilotes. Et ce avec plusieurs autres pays européens qui y sont prêts. Je crois que des discussions sont en cours avec les Américains. Les formations peuvent commencer dès maintenant", détaille Emmanuel Macron. Il ne précise pas, en revanche, sur quels appareils se dérouleront ces formations.

Le président français se refuse, pour l'heure, à envoyer des avions à l'Ukraine. "On commence pour le moment [par] la formation. De toute façon, ce serait un débat théorique [d'envoyer des aéronefs]. On a besoin aujourd'hui de commencer à former", martèle-t-il. En janvier, il avait expliqué que "rien n'était exclu" au sujet de l'envoi d'avion aux Ukrainiens.

Pour le chef de l'État, cette nouvelle aide à l'Ukraine s'inscrit dans le schéma plus global de l'aide de Paris à l'endroit de Kiev. "La France est toujours à la même position : aider l'Ukraine à résister et maintenant, se joue beaucoup. Parce que le succès de cette contre-offensive sera déterminant pour la capacité à bâtir une paix durable", juge-t-il sur TF1. "Nous avons décidé de livrer de nouvelles munitions", confirme le chef de l'État, au lendemain d'un diner de travail avec son homologue ukrainien.