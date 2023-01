Frappe ukrainienne près de Donetsk : 63 soldats russes tués, selon Moscou

Selon le ministère russe de la Défense, qui ne donne pas de date, "quatre missiles" ont frappé "un centre de déploiement temporaire" de l'armée russe dans cette ville sous occupation russe. Le ministère russe précise qu'il s'agit d'une frappe à partir d'un lance-roquettes multiples HIMARS, une arme livrée à Kiev par les États-Unis, et affirme avoir abattu deux des six missiles tirés sur cette cible à Makiïvka. "Les familles et les proches des soldats tués auront toute l'aide et tout le soutien nécessaires", a assuré le porte-parole du ministère.

Daniil Bezsonov, un haut fonctionnaire pro-russe déployé à Donetsk dont Moscou revendique l'annexion, avait déclaré plus tôt que le missile avait frappé Makiivka deux minutes après minuit, au moment du passage à la nouvelle année. "L'école professionnelle a été frappée de plein fouet par des missiles américains MLRS Himars", avait-il déclaré. "Il y a eu des morts et des blessés, le nombre exact est encore inconnu", expliquait-il sur Télégram.