VIDÉO - Nouvelles frappes russes sur Odessa : nos reporters racontent

En Ukraine, la ville d'Odessa a été la cible de frappes russes dans la nuit du dimanche 13 et du lundi 14 août. D'intenses détonations et ondes de choc ont provoqué des dégâts dans cette ville du sud de l'Ukraine. Nos envoyés spéciaux, Charline Hurel et Vincent Wartner, étaient sur place. Dans la vidéo en tête de l'article, ils racontent les événements survenus cette nuit.

Aux environs d'1h10 du matin, une première salve de drones a survolé la ville d'Odessa. Immédiatement, le système ukrainien de défense anti-aérienne s'est déclenché. Le bruit des drones et des tirs ukrainiens résonnent dans toute la ville pendant plusieurs minutes. Les bâtiments tremblent alors un long moment, comme l'explique notre journaliste Charline Hurel.