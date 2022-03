VIDÉO - Ukraine : à Kharkiv, le bouleversant concert pour les habitants réfugiés dans le métro

Ce concert était fort symbolique puisqu'il s'est tenu dans un lieu qui sert de refuge aux habitants face aux bombardements de l'armée russe. Dans le public, se trouvaient des familles émues, la larme à l'œil et la main sur le cœur, ainsi que le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Sinegoubov, et le maire de la ville, Igor Terekhov. "Il y a un mois, nous ne pouvions pas imaginer que nos militaires et nos citoyens pourraient, main dans la main, protéger la ville (...). En ces temps de guerre, nous travaillons tous ensemble pour la victoire, ce concert montre que nous sommes sur la bonne voie", a réagi l'élu de la ville.