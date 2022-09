VIDÉO - L'oligarque russe Evguéni Prigojine tente de recruter des prisonniers pour combattre en Ukraine

Sans prendre de pincette, l'oligarque de 61 ans, réputé comme étant lui-même lié au groupe Wagner, promet la mort aux déserteurs et reconnait une guerre "difficile". "Cela ne sera pas comme les guerres afghanes et tchétchènes. Ma consommation de munitions est environ deux fois et demi supérieure à celle de Stalingrad", prévient-il encore, devant les prisonniers.

Ceux-ci ont cinq minutes pour se décider. Seuls critères : être âgé entre 22 et 50 ans et une bonne condition physique. Ces images, publiée le 14 septembre par des proches de l'opposant Alexeï Navalny, a été relayée entre autres par le média indépendant The Insider. Elle aurait été tournée dans une colonie pénitentiaire à 800 km de Moscou.