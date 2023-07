Guerre en Ukraine : la Russie augmente l'âge limite pour le service militaire obligatoire

Le Parlement russe avait déjà adopté au pas de course en avril une loi facilitant la mobilisation des Russes dans l'armée en élargissant les moyens d'envoi des convocations. Cette loi rendait également la vie plus difficile pour les réfractaires en les privant de la possibilité de travailler en tant qu'entrepreneur ou indépendant, de recevoir des prêts ou de disposer de leur logement et de leur voiture.

De nombreux Russes devant effectuer leur service militaire obligatoire d'un an échappaient jusqu'ici aux convocations en ne se rendant plus à leur adresse officielle ou en versant des pots-de-vin aux recruteurs ou aux médecins.