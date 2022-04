Ukraine : la Russie menace Kiev de nouvelles frappes, Zelensky déçu par Macron… Le point sur la situation

Biden et Trudeau parlent de "génocide". Devant le massacre des civils, le président des États-Unis Joe Biden n'a pas hésité à employer le terme de "génocide", suivi par son homologue canadien Justin Trudeau. Des accusations qui ont fait réagir Dmtri Peskov, le porte-parole du Kremlin :"Notre désaccord est catégorique et nous considérons que de telles tentatives de déformer la réalité sont inacceptables, d'autant plus qu'elles viennent du président des États-Unis, pays dont les agissements dans l'histoire récente sont bien connus."

Zelensky déçu. Comme le chancelier allemand Olaf Scholz, Emmanuel Macron a remis en doute l'utilité d'une "escalade des mots" pour mettre fin à la guerre, estimant qu'il fallait "rester prudent" sur leur utilisation. Le président Volodymyr Zelensky a jugé "très blessant" le choix de son homologue français. La convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide, qui date de 1948, le définit comme un "crime commis dans l'intention de détruire, ou tout, ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux".