VIDÉO - Le "Sea Baby", cette nouvelle "arme expérimentale" de l'Ukraine

Le "bébé des mers" en français est en fait un drone naval de surface. L'engin sans pilote est contrôlé à distance pour des frappes ciblées à moyenne et longue distance. Capable de résister à des conditions météorologiques extrêmes, il peut transporter de lourdes charges explosives, jusqu'à 850 kg. À titre de comparaison, un autre drone maritime dévoilé par l'Ukraine en juillet pouvait transporter jusqu'à 300 kg d'explosifs. Cette "barque", que Kiev qualifie pour le moment "d'arme expérimentale" est également capable de fournir à l'opérateur des images thermiques jusqu'au moment de l'impact.

Les caractéristiques de ce drone impliquent "probablement une très forte propulsion", détaille l'amiral Jean-Louis Vichot sur LCI. Et les images laissent penser qu'il a un moteur puissant", analyse l'ex-commandant des forces maritimes françaises. Concrètement, si le "Sea Baby" ne transporte vraisemblablement pas toujours des charges destructrices de 850 kilos, le fait qu'il en soit capable permet de mettre en place "un savant dosage entre les explosifs à l'avant et le combustible pour avoir le rayon d'action nécessaire". "Il faut faire un compromis entre les explosifs embarqués et l'autonomie", juge encore l'ancien officier. Un équilibre complexe qui aurait permis de monter l'attaque contre le pont de Kerch, qui rallie la péninsule de Crimée à la Russie, en juillet dernier.