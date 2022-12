VIDÉO - Guerre en Ukraine : ces soldats qui se marient avant de partir au front

Avant la guerre, on célébrait, dans cette mairie de Bakhmout, au mieux deux mariages par semaine. Désormais, il y en a jusqu'à cinq par jour, comme pour narguer cette peur de ne jamais se revoir. Il faut dire qu'à moins de 50 km de là se trouve la ligne de front. La ville résiste depuis le mois de mai dernier. Elle est devenue un symbole pour les Russes. C'est là que les combats sont les plus intenses.

Alors, avant de partir en opération spéciale, ces soldats du renseignement viennent chercher une protection supplémentaire : la bénédiction d'un aumônier à la hâte. "On voit beaucoup de souffrances, beaucoup de douleur infligée par l’ennemi. Physiquement et spirituellement, on a besoin de soutien", assure l'un d'eux. "J’ai besoin de croire qu’il y a quelqu’un au-dessus de nous, pour veiller sur nous et guider nos pas", renchérit un autre. Et lorsque la peur sera trop forte, un soldat tire de sa poche un lecteur audio. "On pourra écouter la parole de Dieu dans une oreille et les combats de l'autre", dit-il.