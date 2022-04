VIDEO - Marioupol : le quotidien des habitants à côté des combats

Alors, une famille s’est réfugiée dans une église encore intacte. Dehors, le feu sert à cuisiner et à se réchauffer. Le jeune Sacha coupe du bois. "Papa m’a appris. Je sais le faire maintenant. Il fait très froid et j’aimerais tellement rentrer chez moi", souffle-t-il. À l’intérieur de l’église, une grand-mère fait manger son petit-fils. On manque de tout, dit-elle. "On n’a pas de pain, on n’a pas d’eau, on n’a pas de sucreries pour les enfants, on n’a plus rien. Et pas de médicaments. Lui, il tousse, ma petite fille aussi et le petit, c'est pareil", se désole-t-elle.