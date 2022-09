Guerre en Ukraine : "L'avenir de Poutine est sombre", juge le général Vincent Desportes

"La dynamique est dans le camp de l'Ukraine." C'est le constat qui s'impose après la contre-offensive fulgurante menée par les troupes ukrainiennes, qui ont repris plus de 6000 km² de territoire aux forces russes depuis début septembre. "C'est bien pour cette raison que le président Poutine se sent acculé et qu'il est en train de prendre les mesures que l'on connaît", a avancé le général Vincent Desportes, invité d'Adrien Gindre sur LCI, lundi 26 septembre, citant l'ordre de mobilisation et les référendums dans les oblasts occupés par Moscou. "La Russie est bousculée et recule, mais on ne sait pas jusqu'où."

"Si on ne change pas le paradigme, l'Ukraine va continuer" sa reconquête, a estimé l'ancien directeur de l'École de Guerre, l'institut de formation supérieure des armées. "Pour Poutine, il faut casser cette affaire. Militairement, ça semble aujourd'hui très difficile. Une armée qui recule vraiment a beaucoup de mal à se rétablir." Enlisé dans ce conflit, qu'il a lui-même provoqué, le chef du Kremlin "cherche par tous les moyens" à reprendre la main. "D'une part, via la peur des Européens, avec la baisse du soutien occidental à l'Ukraine et d'autre part en faisant croire à son peuple qu'il va passer d'une optique offensive à défensive."