VIDÉO - "Nous vivons peut-être nos derniers jours" : l'appel à l'aide d'un soldat de Marioupol

"Nous vivons peut-être nos derniers jours, voire nos dernières heures", a témoigné le commandant militaire dans un message qu'il lance à "Joe Biden, Recep Tayyip Erdogan, et Boris Johnson". "Nous appelons et supplions tous les dirigeants du monde de nous aider", plaide Serguiy Volyna, "nous leur demandons d'utiliser la procédure d'extraction et de nous emmener sur le territoire d'un pays tiers". Moscou affirme de son côté avoir ouvert la veille un couloir censé permettre l'évacuation des combattants acceptant de se rendre, déplorant que personne ne l'ait finalement emprunté.