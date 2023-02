VIDÉO - "Des chars allemands nous menacent" : Poutine agite (encore) le spectre du nazisme en Ukraine

Et le président russe de mettre en garde, en faisant allusion à l'arme nucléaire : "Ceux qui essaient de faire rentrer l'Allemagne dans une nouvelle guerre contre la Russie et pensent que c'est un fait accompli ne comprennent pas que le combat moderne contre la Russie sera différent. Nous n'envoyons pas nos chars vers leurs frontières. Mais nous avons de quoi répondre. Et ce ne sera pas avec des blindés. Ceux qui nous menacent ne comprennent pas que nous avons été éduqués dans les traditions de notre peuple."

Considérée comme l'une des plus sanglantes de l'Histoire, avec environ deux millions de morts au total dans les deux camps, la bataille de Stalingrad (1942-1943) a changé le cours du conflit en Union soviétique, démoralisée jusque-là par plusieurs défaites cuisantes. Elle est toujours glorifiée par la Russie, qui revendique l'héritage de l'Union soviétique, comme l'événement qui sauva l'Europe du nazisme. Et, depuis plusieurs mois, revient souvent dans les discours de Vladimir Poutine pour légitimer sa guerre en Ukraine.