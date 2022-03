Ukraine : 109 enfants auraient été tués en trois semaines, Lviv leur rend hommage

Plus de trois semaines après le début de l'invasion russe, le 24 février, l'Ukraine déplore de nombreuses pertes civiles, bien qu'il reste encore difficile d'établir des bilans. Parmi elles, des dizaines d'enfants, en dépit des promesses du régime russe d'épargner les non-combattants. D'après le décompte, au 16 mars, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme (HCDH) en Ukraine consulté par l'AFP, au moins 780 civils dont 58 enfants ont été tués en Ukraine depuis le début de l'invasion russe, et plus de 1250 blessés sont à déplorer. Mais l'organisation craint que ce bilan soit sous-estimé.

Le Parquet général ukrainien a, pour sa part, annoncé vendredi que 109 enfants ont été tués et 130 blessés dans le pays depuis l'invasion russe. Selon le journal ukrainien The Kyiv Independant, le bureau du procureur général a recensé, dans le détail, 55 victimes dans l'oblast de Kiev, 34 dans l'oblast de Kharkiv, 26 à Donetsk, 29 à Chernihiv, 20 à Mykolaiv, 15 à Zhytomyr, 14 à Sumy et 14 à Kherson.