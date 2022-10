11 morts dans un "attentat" sur un terrain militaire en Russie

"Le 15 octobre, sur un terrain d'entraînement du district militaire Ouest, dans la région de Belgorod, deux citoyens originaires d'un pays de la CEI (Communauté des États Indépendants, une alliance de plusieurs ex-républiques soviétiques, ndlr) ont commis un attentat", a indiqué le ministère russe de la Défense. "Lors de la conduite d'un entrainement au tir avec des personnes s'étant portées volontaires pour prendre part à l'opération militaire spéciale (en Ukraine), les terroristes ont ouvert le feu avec des armes automatiques sur les membres de l'unité", poursuit le ministère.

"Lors de la fusillade, 11 personnes ont été mortellement blessées. Quinze autres ont reçu des blessures de gravité diverses et ont été conduites dans des établissements de santé où elles reçoivent les soins nécessaires", explique les autorités militaires. Selon le ministère, "les deux terroristes ont été abattus lors d'un tir de riposte". Il n'a pas donné plus de précisions sur l'identité des victimes et des auteurs de la fusillade.