VIDÉO - Guerre en Ukraine : une frappe russe sur un marché fait au moins 17 morts

En fin d'après-midi, le ministre de l'Intérieur a écrit sur Telegram que "l'opération de recherche et de sauvetage [était] terminée". Selon le Premier ministre Denys Chmygal, un enfant fait partie des morts. "Les terroristes russes ont délibérément visé le marché", a accusé Volodymyr Zelensky en affirmant qu'aucune activité militaire ne se trouve à proximité de cette ville qui comptait près de 70 000 habitants avant la guerre, et qui se situe à une trentaine de kilomètres de Bakhmout, théâtre d'une bataille avec les troupes russes depuis plus d'un an.