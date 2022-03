Guerre en Ukraine : 2,5 millions de réfugiés depuis le début de l'offensive russe

C'est la Pologne, frontalière de l'Ukraine sur plus de 500 km, qui accueille le plus grand nombre de réfugiés : depuis le déclenchement de l'invasion russe le 24 février dernier, plus de 1,5 million de réfugiés sont entrés dans le pays, selon les garde-frontières de ce pays de l'Union européenne. Pour la seule journée de jeudi, ils ont enregistré 87.000 nouveaux arrivants.