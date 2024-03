2000 soldats français bientôt en Ukraine ? Des "provocations irresponsables" de la Russie, dénonce Paris

La France serait sur le point d'envoyer un contingent de 2000 hommes en Ukraine, affirme ce mardi le directeur du Service russe de renseignement extérieur. Une information démentie par le ministère des Armées, qui dénonce "une nouvelle fois le recours systématique de la Russie à la désinformation".

"La Russie dispose d'informations selon lesquelles la France prépare l'envoi d'un contingent militaire de 2000 hommes en Ukraine, a déclaré le directeur du Service russe de renseignement extérieur, Sergey Naryshkin." C'est ce qu'on peut lire, ce mardi 19 mars, dans un article de l'agence de presse russe TASS publié en milieu d'après-midi. Selon Sergey Naryshkin, les militaires français "craignent qu'une unité militaire aussi importante ne puisse être transférée et stationnée en Ukraine sans être remarquée" et craignent d'être "une cible prioritaire et légitime pour les attaques des forces armées russes".

Mais ces propos ont rapidement été démentis par le ministère des Armées. Dans un message transmis à TF1 et LCI, il indique que "la manœuvre orchestrée par Sergey Naryshkin, Directeur des renseignements extérieurs russes, illustre une nouvelle fois le recours systématique de la Russie à la désinformation. Nous considérons ce genre de provocations irresponsables."

La semaine dernière, le président de la République a réaffirmé que des opérations au sol en Ukraine par les Occidentaux seraient peut-être nécessaires, dans la lignée de propos tenus fin février qui avaient semé le trouble dans l'opinion et chez ses alliés européens. "Jamais nous ne mènerons d'offensive, jamais nous ne prendrons l'initiative. La France est une force de paix", avait toutefois déclaré Emmanuel Macron sur TF1 et France 2, soucieux de rassurer ses concitoyens et la communauté internationale.