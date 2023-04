Guerre en Ukraine : 230 chars et 1550 véhicules blindés livrés par les alliés et partenaires de l'Otan

Ce n'est pas la première fois que les membres de l'Otan fournissent du matériel à l'Ukraine. En effet, depuis le début de l'offensive russe en février 2022, les membres ont également fourni "des systèmes de défense anti-aériens, de l'artillerie et des avions de combat MIG-29 de fabrication soviétique que détenaient la Pologne et la République tchèque". De plus, ils ont également formé des dizaines de milliers de militaires ukrainiens sur les armements utilisés par les armées de l'Otan.