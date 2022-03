Guerre en Ukraine : quatre questions sur les "MIG-29 polonais" que Kiev attend désespérément

Si les discussions se sont accélérées ces dernières heures, le débat, lui, anime les chancelleries occidentales depuis le début du conflit. En effet, Kiev exhorte les Occidentaux à lui fournir une assistance militaire, dont des avions, pour se défendre contre l'invasion russe. "Nous sommes des humains et c'est votre devoir humanitaire de nous protéger", a lancé dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Si vous ne nous donnez pas au moins des avions pour que nous puissions nous protéger, on ne peut en tirer qu'une conclusion : vous aussi vous voulez qu'on nous tue lentement !"

Comme le reconnait le président ukrainien, sa flotte militaire est exclusivement composée de vieux avions de chasse soviétiques de types Mig-29 et Sukhoi-27 (défense antiaérienne et appui sol), ainsi que de chasseurs-bombardiers Sukhoi-25, selon le "Military Balance" de l'International Institute for Strategic Studies (IISS). Par conséquent, ces appareils sont les seuls que les pilotes ukrainiens pourraient manier sans formation préalable. Reste à savoir où en trouver.