REPORTAGE TF1 - Guerre en Ukraine : à Bakhmout, la course contre-la-montre pour évacuer les derniers civils

Ils ont tenu sous les bombes sept mois et 216 jours, mais pas un de plus. Sur le quai d'une gare, des dizaines de civils, dont de jeunes enfants, se pressent à l'entrée des wagons pour fuir Bakhmout, cette ville du Donbass désormais menacée d'être encerclée par les forces russes. "Il faut sauver la vie de nos enfants, on veut sauver la vie de nos enfants", lance une mère dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article. Dans ses bras, un petit encapuchonné dans un épais manteau violet.

Montée à bord, une jeune femme soupire. Elle s'est résolue à partir à l'ouest du pays, abandonnant l'espoir de revoir sa mère malade, qui se trouve en zone occupée. Il fallait fuir, ou mourir. "On a failli être tués dans la cave la nuit dernière, on est remontés et le matin on a décidé d'évacuer", rembobine-t-elle. Non loin d'elle, un vieil homme est assis à côté de deux larges cartons, les traits tirés et les joues creuses, une main recouverte d'un bandage. Les soldats russes ne se trouvaient plus qu'à trois kilomètres de chez lui. "Ce que je ressens ? Je n'ai pas de mots pour le dire. Jamais je n'aurais imaginé vivre ça à mon âge", glisse-t-il, l'air sonné.