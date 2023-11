DOCUMENT LCI - Guerre en Ukraine : à Kherson, les civils toujours dans la crainte des bombardements

Un an après la libération de la ville, les habitants de Kherson restent dans la crainte des bombardements. Le quotidien des habitants a profondément évolué depuis le début de la guerre. Nos envoyés spéciaux se sont rendus sur place cette semaine.

Il y a tout juste un an, la ville de Kherson, au sud de l'Ukraine, était libérée par l'armée ukrainienne de l'occupation russe. Douze mois plus tard, le froid est de retour dans la ville, mais le quotidien des habitants n'est pas revenu à la normale. Devant la caméra de nos envoyés spéciaux, Serguii, un soldat ukrainien, montre du doigt une bâtisse éventrée. "Ici, un missile russe a frappé une maison, explique le militaire. Une famille habitait dans cette maison : on peut dire qu’un missile a détruit leur vie."

"Maintenant il y a la peur, la peur par-dessus tout"

Ces dernières semaines, les attaques sur Kherson se sont intensifiées. "Avant, la ville était frappée par des obus de mortier, relate Serguii. C’était moins destructeur, mais plus fréquent. Maintenant, les Russes nous attaquent avec leurs missiles et leur aviation." Dans la région, on tient à relativiser la situation, toujours meilleure, selon plusieurs Ukrainiens, que pendant l'occupation russe. Dans certains lieux, la vie a repris son cours, mais le quotidien reste à jamais bouleversé par le conflit. "Si l’on compare à la période d’occupation, les bombardements, ce n’est pas si terrible", assure ainsi dans un bar une serveuse rencontrée par notre équipe, dans le sujet vidéo à visionner en tête de cet article.

Olga, une autre habitante de Kherson, a vécu l'horreur pendant la présence des Russes dans la ville. Soupçonnée d'espionnage par un voisin, elle a été dénoncée puis arrêtée par les occupants, qui l'ont envoyée derrière les barreaux. "Quand je suis sortie de prison, pratiquement tous mes cheveux avaient blanchi", raconte-t-elle, photo à l'appui. "Je ressemblais à une grand-mère de 75 ans." Depuis, sa vie n'est plus la même. "Maintenant, il y a la peur", souffle Olga. "La peur par-dessus tout : pour ma propre vie, pour la vie de mes proches. C’est la peur qui domine."

Malgré la reconquête du territoire par les Ukrainiens, la guerre entoure encore les habitants de la ville. Pendant les deux jours de tournage de notre équipe à Kherson, huit personnes ont été tuées par des bombardements russes. Une quinzaine d’autres a été blessée.