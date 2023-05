VIDÉO - Guerre en Ukraine : l'armée ukrainienne abat un de ses drones "incontrôlé" dans le ciel de Kiev

D'après la même source, le drone a perdu le contrôle et tournait autour du quartier central de la capitale ukrainienne. Difficile, à ce stade, d'avoir plus d'explications. "Les raisons sont en cours d'établissement", indiquent les forces armées de Kiev. Aucune victime ni blessé n'est à déplorer à la suite de cette opération et de la chute de débris.

"Le drone ennemi a été abattu", avait initialement déclaré le chef de cabinet présidentiel, Andreï Yermak, tandis que le maire de Kiev, Vitali Klitschko, signalait "des explosions et des incendies dans le quartier Solomyansky de la capitale" et mettait en garde contre la chute éventuelle de débris de drones.