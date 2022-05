VIDÉO - Guerre en Ukraine : à Kiev, le boom du tatouage patriote

Il y a un réel élan patriotique qui s'exprime à travers le tatouage, en plus de la satisfaction de pouvoir participer, à sa mesure, à l'effort de guerre. On tient à se faire graver dans la chair des mots, messages ou symboles marquant à jamais la période chamboulée traversée. Si le trident monogramme, emblème du pays, est le plus répandu, des tatouages traduisant des émotions plus particulières sont également de mise.