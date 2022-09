VIDÉO - À l'ONU, le chef de la diplomatie russe dénonce "la russophobie grotesque de l'Occident"

Sergueï Lavrov a ensuite justifié l'envoi de l'armée en Ukraine, sept mois jour pour jour après le début de la guerre. "Les actions provoquées par les néo-nazis à l'est de l'Ukraine étaient-elles acceptables pour l'Occident ?", a demandé le chef de la diplomatie russe, qui a notamment accusé les dirigeants ukrainiens d'avoir interdit la langue russe sur leur territoire. "La guerre du régime de Kiev contre son propre peuple nous a obligés à commencer l'opération spéciale pour écarter toutes les menaces de l'Otan, à proximité de nos frontières."

Le ministre n'a pas non plus mâché ses mots en évoquant les référendums organisés par la Russie dans l'est de l'Ukraine pour annexer ces territoires. "Aujourd'hui, l'Occident pique une crise d'hystérie à cause des référendums", a-t-il déclaré. "Mais les habitants de ces régions récupèrent les terres sur lesquelles vivaient leurs ancêtres depuis des centaines d'années."