VIDÉO - Guerre en Ukraine : à Marioupol, les Tchétchènes fanfaronnent

Mais ces images posent question : l'armée tchétchène a-t-elle vraiment eu un rôle dans la bataille de Marioupol ? Depuis maintenant plus d'un mois et demi, la cité ukrainienne est en proie au joug de plus en plus fort de l'armée russe, qui assure en avoir pris le contrôle. Seule l'usine métallurgique Azovstal résiste encore aux hommes de Vladimir Poutine, qui se disent prêts, ce vendredi 22 avril, "à une trêve" pour évacuer les centaines de civils retranchés.

Toutefois, les hommes de Ramzan Kadyrov n'auraient pas particulièrement été partie prenante du combat, explique Vincent Hugeux, grand reporter, sur le plateau de LCI. "Il pourrait s'agir d'une mise en scène. Les Tchétchènes ont une part de théâtralité. Il y a toute une mythologie qui vise à instiller la peur, le doute" chez les ennemis, souligne-t-il, prenant l'exemple de la bataille d'Alep, en Syrie. Là-bas, "les soldats ont surtout eu des missions de surveillance, et n'ont pas participé à la majorité des corps à corps", ajoute-t-il.