Accusé d'avoir donné des informations à Washington sur la guerre en Ukraine, un Russe arrêté par le FSB

Un espion à la solde de Washington à Moscou démasqué ? Selon les services de sécurité russes (FSB), un citoyen russe a été arrêté, sans que la date ne soit précisée, alors qu'il est accusé d'avoir transmis aux États-Unis des informations sur le conflit en Ukraine. Dans sa déclaration, faite ce lundi 28 août, le FSB précise que le suspect était un "ex-employé du Consulat général américain à Vladivostok".

D'après le FSB, le suspect - Robert Chonov - a rassemblé entre septembre 2022 et son arrestation des informations pour la diplomatie américaine. Ces informations concernaient "la conduite de l'opération militaire spéciale (en Ukraine), la mobilisation (militaire) dans les régions russes" et "les éléments problématiques et l'évaluation de leur influence sur les protestations de la population en vue de l'élection présidentielle en Russie en 2024".