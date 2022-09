La Russie accusée d'exactions contre le personnel ukrainien de la centrale de Zaporijjia

"La situation est aujourd'hui très difficile avec des tortures, des passages à tabac, des enlèvements." Le patron de l'opérateur ukrainien de la centrale nucléaire de Zaporijjia, Petro Kotine, a accusé vendredi auprès de l'AFP les forces russes d'exactions sur le personnel, évoquant des violences physiques mais aussi des meurtres. "Avec l'occupation, un régime de harcèlement policier du personnel a été progressivement mis en place", a-t-il déclaré.

Selon lui, deux personnes ont notamment été "battues à mort" par les forces russes, qui contrôlent cette centrale nucléaire, la plus grande d'Europe, depuis le mois de mars. "Un plongeur a été capturé, puis il s'est retrouvé à l'hôpital inconscient. Il est mort trois heures plus tard", tandis qu'un bombardement a tué un autre employé et un conducteur, poursuit-il.