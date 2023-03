Guerre en Ukraine : Loukachenko appelle à une "trêve" entre Moscou et Kiev, la Russie exclut d'arrêter son offensive

Alexandre Loukachenko redoute par ailleurs que le conflit ne dégénère. "À cause des États-Unis et de leurs satellites, une guerre totale a été déclenchée" en Ukraine, a-t-il dit, estimant que dès lors, "des incendies nucléaires guettent à l'horizon". "Vous comprenez et savez tous qu'il n'y a qu'une seule solution : les négociations ! Des négociations sans conditions préalables", a-t-il martelé. Le dirigeant serait en première ligne d'une telle dérive : Vladimir Poutine a en effet annoncé le weekend dernier son intention de déployer en Biélorussie des armes nucléaires "tactiques". Cette annonce a provoqué l'inquiétude en Ukraine et en Occident.

La Biélorussie n'est pas directement partie prenante au conflit en Ukraine. Néanmoins, il a prêté son territoire à l'armée russe pour son offensive sur la capitale ukrainienne l'année dernière et pour mener des frappes, selon Kiev. Moscou et Minsk ont également mené des exercices conjoints et créé un groupement militaire composé de soldats des deux pays.