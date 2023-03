VIDÉO - Andriy Shchegel, l'humoriste ukrainien qui refuse de combattre

Ses propos n'ont pas manqué de faire réagir en Ukraine, provoquant l'indignation des soldats mobilisés sur le front comme des familles des combattants. Le gouvernement a par ailleurs fait savoir qu'il allait durcir les conditions d'obtention de dérogations pour sortir d'Ukraine.

Face à la polémique, l'humoriste a de son côté publié une vidéo sur sa chaine YouTube, assurant ne pas croire "que c'est le choix d'une personne de 'mourir à la guerre'" :"Je veux dire que les Ukrainiens choisissent consciemment l'Ukraine et le désir de se battre pour elle, ce qui, malheureusement, conduit parfois à la mort de ses meilleurs enfants."

"Je présente mes excuses à tous ceux qui ont été blessés par le scandale me concernant", a-t-il ajouté, dénonçant par ailleurs la "chasse aux sorcières" dont il a été victime, lui et sa famille, alors qu'il avait souhaité simplement être "franc". "L'Ukraine a de vrais ennemis. Et ce n'est certainement pas moi", conclut-il.