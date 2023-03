VIDÉO - Anti-Poutine, le DJ russe Dima Nova meurt en traversant la Volga

Selon le média russe indépendant Meduza, l'artiste a trouvé la mort en traversant la Volga, gelée en cette saison, avec son frère et trois amis. Son frère Roman Svirgunov et leur ami Georgy Kiselev sont également décédés. Le 20 mars, le groupe Cream Soda a annoncé leur disparition sur le réseau VK, le Facebook russe : "Ce soir, nous avons vécu une tragédie. Notre Dima Nova se promenait avec des amis sur la Volga et est tombé sur la glace. Dima, son frère Roma et son ami Gosha Kiselev sont toujours recherchés par le ministère des Situations d'urgence. Aristarkh, notre ami, qui est également tombé dans la glace, a été secouru. Dès que nous aurons des informations de la part d ministère des Situations d'urgence, nous vous en ferons part." Avant de confirmer leur mort le lendemain sur Instagram, après l'identification des corps.