Ukrainienne ou pas ? Une famille finalement autorisée à entrer en France

"Vous avez présenté un certain nombre de documents. L'examen a révélé qu'ils étaient contrefaits", avait expliqué plus tôt vendredi lors de l'audience la JLD Sarah Massoud. "Les actes de naissance sont les seules choses que j'ai pu prendre" en fuyant la ville de Kharkiv, lui avait répondu Marina, accompagnée de ses deux filles de 10 et 14 ans. Selon le témoignage de la mère, la famille serait passée par la Moldavie, Chypre puis Le Caire, après avoir fui les bombardements en Ukraine il y a un an.

Leur libération est "une très bonne nouvelle" car "le doute aurait dû profiter à cette famille tout de suite", s'est félicitée Laure Palun, directrice de l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé), qui l'a accompagnée plusieurs jours en zone d'attente. "Enfermer une famille ukrainienne en plein anniversaire du début de la guerre, ça interroge sur la diminution de la vigilance dans la prise en charge des Ukrainiens dès la frontière", s'est toutefois inquiétée la responsable associative.