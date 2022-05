Guerre en Ukraine : après la chute de Marioupol, celle de Severodonetsk ?

"Le pilonnage continue sans relâche", a témoigné sur LCI Olexander Stryuk, le maire de Severodonetsk, "on tire sur les alentours et sur la ville, on essaie de prendre la ville en permanence" (voir vidéo ci-dessous). Ce jeudi, le pilonnage russe a fait douze morts et quarante blessés dans la ville. Capitale de fait de l'oblast de Louhansk, dont une bonne partie est aux mains des séparatistes prorusses, Severodonetsk se trouve au cœur de la gigantesque tenaille russe, qui semble prête à se refermer sur le Donbass.