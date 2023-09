Après la polémique liée à l'invitation de l'ambassadeur russe, la Fondation Nobel renonce

Jeudi, la fondation suédoise avait créé la surprise en revenant sur sa pratique antérieure. Celle-ci consiste à inviter les ambassadeurs de tous les pays présents en Suède et en Norvège, dont les représentants de pays comme la Russie. Une décision défendue par le directeur de la cérémonie de remise des prix et le dîner de gala à Stockholm. "Il est clair que le monde se divise de plus en plus en sphères et que le dialogue entre points de vue divergents est de plus en plus réduit", avait ainsi estimé Vidar Helgesen dans un communiqué, appelant à "inverser cette tendance". "Nous élargissons notre invitation à célébrer et comprendre le prix Nobel et l'importance d'une science libre, d'une culture libre et de sociétés libres et en paix."

Un argument inaudible pour de nombreux représentants politiques. Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères avait ainsi dénoncé une invitation suscitant "un sentiment accru d'impunité", quand le Premier ministre suédois avait souligné son désaccord avec cette décision, disant comprendre "que cela dérange beaucoup de gens en Suède et en Ukraine".