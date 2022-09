Ukraine : après le "oui" aux référendums d'annexion par la Russie, que va-t-il se passer ?

Les autorités prorusses des régions ukrainiennes ont revendiqué ce mardi la victoire du "oui" en faveur d'une annexion par la Russie, lors des "référendums" d'annexion organisés par Moscou et dénoncés par Kiev et ses soutiens occidentaux.

Selon les médias russes et d'après l'exemple de l'annexion de la Crimée en 2014, plusieurs étapes sont donc attendues pour donner des apparences de légitimité au processus qui est d'ors et déjà qualifié de "simulacres" par Kiev et une large partie de la communauté internationale.