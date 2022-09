Ukraine : après les "référendums" d'annexion par la Russie, que va-t-il se passer ?

Dernier jour de "vote" dans les quatre zones d'Ukraine contrôlées par Moscou. S'il ne fait aucun doute que le "oui" l'emportera dans les régions séparatistes de Donetsk et Lougansk (est) et celles sous occupation russe de Kherson et Zaporijjia (sud), Moscou entend jusqu'au bout jouer le jeu des "référendums".

Selon les médias russes et d'après l'exemple de l'annexion de la Crimée en 2014, plusieurs étapes sont donc attendues pour donner des apparences de légitimité au processus qui est d'ors et déjà qualifié de "simulacres" par Kiev et une large partie de la communauté internationale.